Das sollte den Truly International HoldingsADR-Chefs zu denken geben!

Die Aktie von Truly wird derzeit als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 8,9 liegt, was einem Abstand von 83 Prozent zum Branchen-KGV von 53,14 entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Truly bei -40,86 Prozent, was mehr als 33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche mit -13,29 Prozent deutlich über der Rendite von Truly, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Truly wird als neutral eingestuft, da die Kommentare auf sozialen Plattformen neutral waren und in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen wurden.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Truly-Aktie mit -29,55 Prozent Entfernung vom GD200 als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,74 HKD auf, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt.

Insgesamt wird die Truly-Aktie aufgrund der fundamentalen Bewertung, der vergangenen Jahresperformance, der Anlegerstimmung und der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet.