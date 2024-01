Das sollte den Triumph-Chefs zu denken geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Die technische Analyse von Triumph zeigt, dass sich die Aktie momentan in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt beträgt 10,64 USD, während der letzte Schlusskurs bei 15,58 USD liegt, was einer Abweichung von +46,43 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 11,98 USD unter dem letzten Schlusskurs von 15,58 USD, was einer Abweichung von +30,05 Prozent entspricht. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Triumph daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat Triumph in den letzten 12 Monaten eine Performance von 60,62 Prozent erzielt, was jedoch im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche eine Underperformance von -2250,34 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance mit 1320,82 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Triumph ist überwiegend negativ, wie Diskussionen in den sozialen Medien zeigen. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit negativen Themen rund um Triumph, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Triumph aktuell 37,26 Euro auf, was 19 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt von 31 Euro. Auf Grundlage des KGV wird der Titel daher als "Schlecht" eingestuft, da er überbewertet ist.