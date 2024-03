Das sollte den Transportadora de Gas del Sur-Chefs zu denken geben!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Transportadora De Gas Del Sur liegt derzeit bei 67,84, was 153 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 26,81. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" basierend auf der fundamentalen Analyse.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie von Transportadora De Gas Del Sur eine Performance von 27,41 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 22,55 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Outperformance von +4,86 Prozent im Branchenvergleich und einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie. Im Vergleich dazu lag der "Energie"-Sektor insgesamt bei einer Rendite von 22,55 Prozent, was bedeutet, dass Transportadora De Gas Del Sur um 4,86 Prozent über dem Durchschnittswert lag.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Transportadora De Gas Del Sur beträgt aktuell 0, was einer negativen Differenz von -19,95 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass die Transportadora De Gas Del Sur derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 12,8 USD, während der Kurs der Aktie (12,26 USD) um -4,22 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 14,11 USD, was einer Abweichung von -13,11 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für die Aktie von Transportadora De Gas Del Sur.