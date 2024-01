Das sollte den Titan Pharmaceuticals-Chefs zu denken geben!

In den letzten zwei Wochen wurde Titan von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss, nachdem sie die diversen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet hat, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend eingetrübt hat. Daher bewerten wir diesen Punkt ebenfalls mit "Schlecht". Bezüglich der Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat lässt sich feststellen, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfahren hat und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Titan-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 11,04 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 6,42 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -41,85 Prozent und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (6,96 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Titan-Aktie liegt bei 82, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine weitere "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage Basis (49,88) zeigt hingegen, dass Titan weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung erneut ein "Schlecht"-Rating für Titan.