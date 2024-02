Das sollte den Thyssenkrupp-Chefs zu denken geben!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Dividendenrendite von Thyssenkrupp hat sich auf 2,4 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau erhöht und liegt damit 1,58 Prozent über dem Durchschnittswert von 0,82 Prozent für diese Aktie. Dies führte dazu, dass die Dividendenpolitik von Thyssenkrupp von Analysten als "Gut" bewertet wurde.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigte sich, dass die Diskussionsintensität zu dieser Aktie abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen blieb unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt wurde daher eine "Schlecht"-Einstufung vorgenommen.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien wurde das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Thyssenkrupp mit 12,99 bewertet, was unter dem Durchschnittswert der Vergleichsbranche liegt, die wiederum ein durchschnittliches KGV von 91 aufweist. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs wurde die Aktie als "günstig" eingestuft und erhielt daher eine positive Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Thyssenkrupp in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,83 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -14,98 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +12,15 Prozent für Thyssenkrupp im Branchenvergleich, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führte.