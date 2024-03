Das sollte den Thor Mining-Chefs zu denken geben!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Thor Energy-Aktie liegt bei 87,5, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Dieser Index indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Zudem zeigt der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ebenfalls einen Wert von 70, was als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger bei Thor Energy ist in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen jedoch insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Thor Energy in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem hat die Diskussionsstärke in den sozialen Medien abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist, weshalb auch hier eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird.

In der technischen Analyse ist die Thor Energy-Aktie mit einem Kurs von 1,4 GBP inzwischen -16,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beläuft sich die Distanz zum GD200 auf -24,73 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.