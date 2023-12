Das sollte den The Social Chain-Chefs zu denken geben!

Der Aktienkurs von Social Chain verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -99,74 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Telekommunikationsdienstesektor eine Unterperformance von 94,88 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen im Bereich Internet & Katalog Einzelhandel liegt bei -6,99 Prozent, wobei Social Chain aktuell 92,75 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Social Chain-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1,28 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,0181 EUR um -98,59 Prozent abweicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,03 EUR) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-39,67 Prozent Abweichung), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Somit erhält die Aktie auch in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Social Chain eine Ausschüttung von 0 % auf, während der Branchendurchschnitt im Bereich Internet & Katalog Einzelhandel bei 4,31 % liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie in Bezug auf die Ausschüttung als "Schlecht" bewertet wird.

Das Sentiment und der Buzz um Social Chain in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht deutlich verändert. Es gab keine Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet wird.

Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating basierend auf der Häufigkeit der Diskussionen in den sozialen Medien.