Das sollte den Telkom-Chefs zu denken geben!

Die Diskussionen über Telkom Soc auf sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen haben sich die positiven Meinungen deutlich gehäuft, und es wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklungen stuft die Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Telkom Soc bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen in sozialen Medien bieten neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionintensität hat Telkom Soc eine mittlere Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, daher ergibt sich insgesamt ein neutrales Stimmungsbild für das Unternehmen.

Die technische Analyse zeigt, dass die Telkom Soc-Aktie laut trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt weisen auf einen Abwärtstrend hin. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich unter beiden Durchschnittswerten, was zu der negativen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schneidet Telkom Soc im Vergleich zum Branchendurchschnitt Diversifizierte Telekommunikationsdienste mit 0 % im Ausschüttungsvergleich schlecht ab. Die Differenz zum Branchendurchschnitt beträgt 5,73 Prozentpunkte, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

