Das sollte den Technip EnergiesV ADR-Chefs zu denken geben!

Der Relative Strength Index ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis zwischen Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses für einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell hat die Technip Energies einen RSI-Wert von 57,78, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI für 25 Tage ergibt mit einem Wert von 69 eine neutrale Einstufung.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Rückschlüsse auf das Bild einer Aktie liefern. Bei Technip Energies konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Technip Energies eingestellt waren. Insgesamt gab es drei positive und acht negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts der Schlusskurse für die letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Wert von 20,81 EUR, was einer Differenz von -7,28 Prozent zum aktuellen Schlusskurs von 19,295 EUR entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt für die letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 20,57 EUR unter dem aktuellen Schlusskurs und führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich somit für die Technip Energies-Aktie sowohl aus dem RSI, der Stimmungslage in den sozialen Medien, als auch aus der technischen Analyse eine Gesamteinstufung als "Schlecht".