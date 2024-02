Das sollte den Tatwah Smartech-Chefs zu denken geben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. In Bezug auf die Tatwah Smartech-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 73, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier als überkauft eingestuft wird. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 76,81 im überkauften Bereich. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tatwah Smartech-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,63 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,63 CNH weicht somit um -21,6 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (5,24 CNH) liegt der letzte Schlusskurs (-30,73 Prozent) unter diesem Wert, was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Tatwah Smartech in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,32 Prozent erzielt hat. In der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche sind ähnliche Aktien im Durchschnitt um -5,62 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -14,7 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors (-11,16 Prozent) liegt Tatwah Smartech um 9,16 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, wobei an fünf Tagen positive Themen dominierten und an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen war die Diskussion überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.