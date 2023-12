Beijing Cuiwei Tower Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Beijing Cuiwei Tower ist derzeit überwiegend negativ, wie aus den Diskussionen in Foren und sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung des Titels geführt hat. Eine Analyse der Meinungen ergab jedoch auch einige positive Signale, die zu einer neutralen Empfehlung führen.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Beijing Cuiwei Tower mit 105,06 ähnlich dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Multiline-Einzelhandel" weist einen Wert von 0 auf, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Sie ist weder unter- noch überbewertet.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 11,27 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 10,71 CNH lag, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 12,88 CNH, und da der letzte Schlusskurs darunter liegt, ergibt sich eine schlechte Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist Beijing Cuiwei Tower derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,44 %. Dies führt zu einer schlechten Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung, fundamentale Kriterien, technische Analyse und Dividende für die Beijing Cuiwei Tower-Aktie.