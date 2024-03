Das sollte den Strabag-Chefs zu denken geben!

In den letzten vier Wochen wurde bei Strabag eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt. Dies führt dazu, dass die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in diesem Zeitraum leicht abgenommen. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Strabag-Aktie derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 71,01 überkauft ist. Daher wird auch in diesem Bereich die Einstufung als "Schlecht" bewertet. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich jedoch ein RSI-Wert von 54, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird daher für den RSI eine Bewertung von "Schlecht" abgeleitet.

Die Dividendenpolitik von Strabag wird von unseren Analysten positiv bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 4 liegt. Dies ergibt eine positive Differenz von +1,9 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich "Bauwesen". Aus diesem Grund erhält Strabag eine "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt als besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen deutet darauf hin, dass überwiegend positive Themen in den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Aufgrund dessen erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für die Strabag-Aktie. Während die Stimmung und der RSI als "Schlecht" eingestuft werden, erhält die Dividendenpolitik eine positive Bewertung und auch die Anleger-Stimmung wird als "Gut" bewertet. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Faktoren in Zukunft entwickeln werden.