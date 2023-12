Das sollte den Sthrn Palladium-Chefs zu denken geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Southern Palladium stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem negative Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den negativen Themen rund um Southern Palladium, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei der Analyse der Anleger-Stimmung ergibt sich daher insgesamt die Bewertung "Schlecht".

In den letzten Wochen konnte bei Southern Palladium keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Daher wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Zusammengefasst erhält Southern Palladium daher für diese Stufe ein "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Southern Palladium liegt bei 66,67, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 73,91, was zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Southern Palladium mit einem Kurs von 0,335 AUD inzwischen -11,84 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -20,24 Prozent beläuft. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Sthrn Palladium-Analyse vom 13.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Sthrn Palladium jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sthrn Palladium-Analyse.

Sthrn Palladium: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...