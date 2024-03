Das sollte den Steico-Chefs zu denken geben!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Steico beträgt aktuell 12,39, was 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauprodukte) von 33 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Steico eine Ausschüttung von 1,44 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauprodukte (3,03 %) niedriger ist. Die Differenz von 1,59 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Steico mit einer Rendite von -52,82 Prozent mehr als 58 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Bauprodukte"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,44 Prozent aufweist, liegt Steico mit 59,26 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.