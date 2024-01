Das sollte den Star-Chefs zu denken geben!

Im Branchenvergleich konnte die Aktie von Star in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 20,75 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche im Durchschnitt nur um 0,84 Prozent, was bedeutet, dass Star eine Outperformance von +19,91 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 0,84 Prozent im letzten Jahr, wobei Star 19,91 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Star liegt der RSI7 aktuell bei 72,22 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Star weder überkauft noch -verkauft ist, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Zusammen ergibt sich damit für das Star-Wertpapier ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktie von Star nur eine schwache Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und daher eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Positiven auf, wodurch eine Einschätzung als "Gut"-Wert erfolgt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Star in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Star-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -5,81 Prozent aufweist. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,84 Prozent), wodurch sich eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.