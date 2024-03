Das sollte den Splunk-Chefs zu denken geben!

Die Anlegerstimmung bezüglich Splunk war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Die Diskussion drehte sich hauptsächlich um positive Themen und es gab keine negativen Äußerungen. Insgesamt erhält Splunk eine "Gut"-Einschätzung basierend auf einer Stimmungsanalyse.

Im Vergleich zur "Software"-Branche hat Splunk in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -855,06 Prozent gezeigt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Performance von Splunk um 435,61 Prozent unter dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Splunk liegt bei 16,67 und der RSI25 bei 18,11, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende hat Splunk derzeit eine negative Differenz von -2,23 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Software", was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.