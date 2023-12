Das sollte den Speedy Global-Chefs zu denken geben!

Die Speedy Global-Aktie hat in verschiedenen Bereichen eine schlechte Bewertung erhalten. Die Dividende liegt bei 0 %, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,17 % für Textilien, Bekleidung und Luxusgüter. Dies bedeutet eine Differenz von 6,17 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In der technischen Analyse ergibt sich für die Speedy Global-Aktie ein Durchschnitt von 0,18 HKD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,061 HKD, was einer Abweichung von -66,11 Prozent entspricht. Auch in dieser Hinsicht wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen signifikant unter den letzten Schlusskursen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine schlechte Bewertung. Der RSI liegt bei 100, was als "Schlecht" eingestuft wird. Für den RSI25 ergibt sich eine Einstufung als "Neutral" aufgrund eines Werts von 66,67 für 25 Tage. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Auf fundamentaler Basis wird die Aktie als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4,15, was einem Abstand von 87 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 32,89 entspricht. Daraus resultiert eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Insgesamt erhält die Speedy Global-Aktie daher schlechte Bewertungen in verschiedenen Bereichen, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.