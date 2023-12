Das sollte den Sociedad Quimica y Minera de Chile-Chefs zu denken geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Humana":

Die technische Analyse der Aktie der Sociedad Quimica Y Minera De Chile zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 66,22 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 49,45 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -25,32 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt aktuell 51,48 USD, was einer Abweichung von -3,94 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie waren in den letzten Wochen negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Anzahl der Diskussionen über Sociedad Quimica Y Minera De Chile in den sozialen Medien war höher als üblich, und die Aufmerksamkeit der Anleger für das Unternehmen stieg. Dies führt zu einem "Gut"-Rating und insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -43,76 Prozent erzielt, was 69,78 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt 14,19 Prozent, und Sociedad Quimica Y Minera De Chile liegt aktuell 57,96 Prozent unter diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 5,41 Prozent und liegt 11,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Sociedad Quimica Y Minera De Chile-Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt deutet die technische Analyse, das Sentiment und der Branchenvergleich darauf hin, dass die Aktie der Sociedad Quimica Y Minera De Chile derzeit eine schlechte Performance aufweist.

