Das sollte den Sleep Number-Chefs zu denken geben!

Die Sleep Number-Aktie wird aufgrund verschiedener Kriterien bewertet. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese aktuell bei 0 Prozent, was 3,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Spezialität Einzelhandel liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Sleep Number-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Sleep Number. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Frequenz der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob ein Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Sleep Number weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating und insgesamt erhält die Aktie daher auch ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sleep Number-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 21,45 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 10,75 USD weicht somit um -49,88 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (12,9 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-16,67 Prozent), wodurch die Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das KGV aktuell 47,95, was 28 Prozent über dem Branchendurchschnitt für Spezialität Einzelhandel liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb die Sleep Number-Aktie auch auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung erhält.