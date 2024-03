Das sollte den Skyworth Digital-Chefs zu denken geben!

Der Aktienkurs von Skyworth im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich der zyklischen Konsumgüter hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -36,84 Prozent erzielt, was mehr als 34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Haushalts-Gebrauchsgüter-Branche liegt die Rendite von Skyworth mit 43,12 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Skyworth-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 3,07 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,89 HKD liegt damit deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 2,73 HKD, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating in der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende schüttet Skyworth eine Dividendenrendite von 1,14 % aus, was 4,93 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Skyworth bei einem Wert von 8 liegt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 30,59 bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Aus Sicht fundamentaler Kriterien erhält Skyworth daher eine "Gut"-Bewertung.