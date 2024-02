Das sollte den Singularity Future Technology-Chefs zu denken geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein bestimmter Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Singularity Future betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 89,57 Punkten, was darauf hinweist, dass Singularity Future im Moment überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Singularity Future in diesem Punkt also als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs von Singularity Future derzeit 5,11 USD, während der tatsächliche Kurs bei 3,25 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -36,4 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Ebenso zeigt der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Abstand von -37,14 Prozent und führt zu einer ähnlichen "Schlecht"-Bewertung. Damit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Singularity Future in diesem Bereich also eine "Neutral"-Bewertung.

Abschließend betrachtet, ist die Dividende von Singularity Future mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Verkehrsinfrastruktur (4,83 %) niedriger einzustufen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.