Das sollte den Shenzhen Ecobeauty-Chefs zu denken geben!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der kurzfristige 7-Tage-RSI für Shenzhen Ecobeauty liegt derzeit bei 75 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 67,57 und zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb sie als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 2,97 CNH für den Schlusskurs der Shenzhen Ecobeauty-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 3,22 CNH, was einem Anstieg von 8,42 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 3,64 CNH, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt und somit eine "Schlecht"-Bewertung für diese kurzfristigere Analyse ergibt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Anleger, die in die Aktie von Shenzhen Ecobeauty investieren, können derzeit keine Dividendenrendite erwarten, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies zu einem geringeren Ertrag von 1,39 Prozentpunkten führt. Somit erhält das Unternehmen in Bezug auf die Ausschüttungspolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich hat die Aktie von Shenzhen Ecobeauty im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,06 Prozent erzielt, was 10,72 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt Shenzhen Ecobeauty aktuell 9,75 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".