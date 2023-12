Das sollte den Shaw Brothers-Chefs zu denken geben!

Der Aktienkurs von Shaw Brothers hat sich im vergangenen Jahr sehr gut entwickelt, was zu einer Rendite von -8,27 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Telekommunikationsdienste-Branche führt. Auch im Vergleich zur Textilien Bekleidung und Luxusgüter-Branche liegt die Rendite bei 9,09 Prozent, was deutlich über dem Durchschnitt von -17,36 Prozent liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Dividendenpolitik von Shaw Brothers erhält eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -5,13 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt anderer Unternehmen der Branche bedeutet.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Shaw Brothers-Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Der Schlusskurs liegt sowohl unter dem 200-Tages-Durchschnitt als auch unter dem 50-Tages-Durchschnitt, was auf eine schlechte Performance hinweist.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für Shaw Brothers in Bezug auf den Aktienkurs, die Anleger-Stimmung, die Dividendenpolitik und die technische Analyse.