Das sollte den Shanghai BailianB-Chefs zu denken geben!

In den letzten zwei Wochen wurde über Shanghai Bailian besonders positiv in den sozialen Medien diskutiert. An zehn Tagen überwogen vor allem positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen waren es jedoch vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes hat die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhalten. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Auf dieser Grundlage erhält Shanghai Bailian insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Shanghai Bailian wurde langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Für das langfristige Stimmungsbild ergibt sich daher ein Gesamtergebnis von "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") schneidet Shanghai Bailian mit einer Rendite von -3,24 Prozent mehr als 3 Prozent darüber ab. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -6,2 Prozent. Hier liegt Shanghai Bailian mit 2,96 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Bailian-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 12,24 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 9,56 CNH weicht somit um -21,9 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (10,19 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-6,18 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Shanghai Bailian-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.