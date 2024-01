Das sollte den Serial System-Chefs zu denken geben!

Der Aktienkurs von Serial System hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40,22 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten", die im Durchschnitt um -13,75 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -26,46 Prozent für Serial System. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -13,82 Prozent, was bedeutet, dass Serial System 26,4 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse wird Serial System derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 0,07 SGD, während der Aktienkurs (0,055 SGD) um -21,43 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,06 SGD, was einer Abweichung von -8,33 Prozent entspricht. Auch dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Insgesamt wird das Rating daher als "Schlecht" eingestuft.

Bei der Beurteilung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Serial System-Aktie auf kurzfristiger Basis (7-Tage-RSI) überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auf längerfristiger Basis (25-Tage-RSI) wird die Aktie jedoch weder als überkauft noch als überverkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Serial System eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung rund um Serial System auf sozialen Plattformen und in den Kommentaren von Nutzern war neutral. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit, dass die Stimmung rund um Serial System als "Neutral" zu bewerten ist.