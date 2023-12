Das sollte den SciSparc-Chefs zu denken geben!

Die Bewertung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation. In den letzten Monaten hat die Aktie von Scisparc eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was positiv bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren eine überwiegend negative Stimmung und Meinung über Scisparc in den letzten Wochen. Dies führt zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Die Anlegerstimmung wird somit als negativ bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Scisparc derzeit eine Rendite von 0 % auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 % liegt. Diese niedrige Dividendenrendite führt zu einer negativen Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 10,34 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,15 USD liegt. Dies führt zu einer insgesamt negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs und anderen technischen Kennzahlen.

Zusammenfassend wird die Aktie von Scisparc aufgrund der negativen Anlegerstimmung, der niedrigen Dividendenrendite und der technischen Kennzahlen insgesamt als "Schlecht" bewertet.