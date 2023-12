Das sollte den SF Diamond-Chefs zu denken geben!

Der Aktienkurs von Sf Diamond verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,91 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnittswert des Sektors "Industrie" um 25,15 Prozent niedriger liegt. Im Bereich "Maschinen" beträgt die mittlere jährliche Rendite -1,11 Prozent, und Sf Diamond liegt aktuell 24,8 Prozent unter diesem Wert, was auf eine Unterperformance hinweist. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Sf Diamond daher in diesem Bereich die Bewertung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Sf Diamond derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 89,74 überkauft ist, was als negatives Signal bewertet wird. Ein RSI25-Wert von 53 ergibt hingegen eine neutrale Einstufung. Insgesamt wird der RSI daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die vorherrschenden Themen in den Diskussionen waren in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Schlecht" eingestuft.