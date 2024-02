Das sollte den Rock Tech Lithium-Chefs zu denken geben!

Rock Tech Lithium hat in Bezug auf die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau eine niedrige Bewertung von 0 % erhalten, was einer Differenz von 3,62 Prozentpunkten entspricht. Daher wird die Einstufung derzeit als "Schlecht" betrachtet.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Rock Tech Lithium. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die geringere Diskussion und abnehmende Aufmerksamkeit führen zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Rock Tech Lithium-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (47) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (48,84) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Rock Tech Lithium in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -42,73 Prozent verzeichnet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Rock Tech Lithium derzeit schlechter abschneidet als der Branchendurchschnitt und daher eher als "Schlecht" bewertet wird.