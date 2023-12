Das sollte den RiceBran-Chefs zu denken geben!

Die Ricebran-Aktie hat in letzter Zeit einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,69 USD erreicht, während ihr aktueller Kurs bei 0,22 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -68,12 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 0,28 USD, was zu einem Abstand von -21,43 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht" in der technischen Analyse.

Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0 Prozent, was 3,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel, 3,8) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Ricebran-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Ricebran besonders positiv diskutiert, wobei an sechs Tagen positive Themen überwogen und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Ricebran liegt derzeit bei 65,71 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25 liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 48,24 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Ricebran daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.