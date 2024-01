Das sollte den Reo Plastics-Chefs zu denken geben!

Die Reo Plastics wird derzeit anhand der technischen Analyse bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 43,94 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 26 USD liegt, was einer Abweichung von -40,83 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 37,66 USD, was einer Abweichung von -30,96 Prozent entspricht und die Aktie ebenfalls als "Schlecht" einstuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die Reo Plastics-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI25 weist einen Wert von 100 auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz deuten auf eine mittlere Aktivität und eine stabile Stimmung hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Reo Plastics eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Reo Plastics von der Redaktion das Rating "Gut" für die Anlegerstimmung.