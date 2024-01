Das sollte den Quali-Smart-Chefs zu denken geben!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Der RSI für Quali-smart liegt auf 7-Tage-Basis bei 18,18 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ist Quali-smart mit einem RSI von 18,18 überverkauft. Insgesamt erhält das Quali-smart-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Quali-smart-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,06 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,044 HKD liegt. Dieser Unterschied von -26,67 Prozent führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 0,04 HKD, wobei der letzte Schlusskurs darüber liegt (+10 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. In Summe wird die Quali-smart-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Quali-smart bei -58,88 Prozent, was mehr als 62 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche mit einer Rendite von 18,73 Prozent liegt Quali-smart mit 77,61 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Quali-smart im Vergleich zur Branche Freizeitausrüstung & Produkte eine Rendite von 0 % aus, was 6,15 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".