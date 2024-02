Das sollte den Procter & Gamble-Chefs zu denken geben!

Der Aktienkurs von Procter & Gamble verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,75 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche im Durchschnitt um 129,45 Prozent, was bedeutet, dass Procter & Gamble im Branchenvergleich eine Underperformance von -111,7 Prozent aufweist. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 78,44 Prozent im letzten Jahr, wobei Procter & Gamble um 60,69 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten beiden Wochen wurde Procter & Gamble von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Beiträge führte zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" einzustufen ist. Es wurden insgesamt 4 "Schlecht"-Signale identifiziert, und daher wird eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Procter & Gamble insgesamt 13 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Diese setzt sich aus 11 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Die aktuelle Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 8,88 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen zeigte jedoch, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfuhr und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Procter & Gamble-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.