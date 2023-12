Das sollte den ProMIS Neurosciences-Chefs zu denken geben!

In den letzten zwölf Monaten hat Promis Neurosciences 1 positive Bewertung von Analysten erhalten, was zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten. Insgesamt wird die Promis Neurosciences-Aktie von Analysten daher positiv bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Promis Neurosciences diskutiert. An sieben Tagen überwogen positive Themen, an zwei Tagen jedoch negative. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch hauptsächlich negative Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Die Dividendenrendite von Promis Neurosciences beträgt 0 Prozent und liegt damit 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Promis Neurosciences-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage fällt der Schlusskurs niedriger aus. Aufgrund dieser Analysen erhält die Promis Neurosciences-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.