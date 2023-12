Das sollte den Principal-Chefs zu denken geben!

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Principal derzeit gut abschneidet. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 73,9 USD, während der Aktienkurs bei 79,2 USD liegt, was einer Überperformance von +7,17 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 72,76 USD, was einer Abweichung von +8,85 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Principal in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,55 Prozent erzielt. In der "Versicherung"-Branche stiegen ähnliche Aktien im Durchschnitt um 28,44 Prozent, was einer Underperformance von -39,99 Prozent für Principal entspricht. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite mit 10,91 Prozent über der Performance von Principal, die um 22,46 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Principal eine Dividendenrendite von 3,82 % erzielt werden, was 0,04 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit ergibt sich eine Bewertung "Neutral" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass die Stimmung für Principal in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in Bezug auf die Aktie von Principal, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.