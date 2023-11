Das sollte den Prestige Consumer Healthcare-Chefs zu denken geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Aviva":

Die Prestige Consumer Healthcare-Aktie wird von Analysten und Experten auf verschiedene Weise bewertet. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 0 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kursniveau, was 2,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Aktie der Prestige Consumer Healthcare aktuell überkauft ist, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf langfristiger Basis wird die Aktie jedoch von Analysten positiv bewertet, mit einem erwarteten Kursziel in Höhe von 88 USD. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis aller Analysteneinschätzungen.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen jedoch eine negative Stimmungslage. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität im Internet zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Entwicklung hin, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit wird der langfristigen Stimmung rund um die Prestige Consumer Healthcare-Aktie ebenfalls die Note "Schlecht" erteilt.