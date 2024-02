Das sollte den Pilbara Minerals-Chefs zu denken geben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Pilbara Minerals liegt bei 51,92, was einer "neutralen" Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 56,99 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Pilbara Minerals derzeit 4,27 AUD, während der tatsächliche Kurs bei 3,53 AUD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -17,33 Prozent zum GD200 und zu einer Bewertung als "Schlecht". Im Vergleich dazu steht der GD50, der für die vergangenen 50 Tage bei 3,65 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sichtweise als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung spielen bei der Einschätzung von Aktienkursen eine Rolle. Die Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Pilbara Minerals untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Zudem wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Pilbara Minerals in den sozialen Medien aufgegriffen. Demnach erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Schlecht".

Des Weiteren kann Pilbara Minerals auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet werden. Insgesamt zeigt sich dabei nur eine geringe Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren Einschätzung als "Schlecht" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Pilbara Minerals in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".