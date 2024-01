Das sollte den Petrolympic-Chefs zu denken geben!

Die Petrolympic-Aktie weist in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 97,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite wird berechnet, indem die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs gesetzt wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Energie-Sektor hat die Petrolympic-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -52,63 Prozent erzielt, was 55,17 Prozent unter dem Durchschnitt von 2,54 Prozent liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" aufgrund der Unterperformance.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Petrolympic. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen deutet darauf hin, dass es aktuell nicht besonders im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Petrolympic liegt bei 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 66, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung als "Schlecht" vergeben.