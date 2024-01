Das sollte den Petróleo Brasileiro - Petrobras-Chefs zu denken geben!

Die Stimmung rund um die Aktie von Petroleo Brasileiro spiegelt sich deutlich in den Diskussionen auf den sozialen Medien wider. In den vergangenen Wochen überwiegen dabei die negativen Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Dies ergibt sich auch aus der Betrachtung des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet, das insgesamt als negativ bewertet wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Petroleo Brasileiro im Vergleich zur Branche Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch eine niedrigere Dividendenrendite aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Auch die technische Analyse der Aktie ergibt kein eindeutig positives Bild. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führen zu einer Bewertung als "Neutral".

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Aktie von Petroleo Brasileiro sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch aus finanzieller Perspektive momentan als "Schlecht" eingestuft wird.