Das sollte den Patrizia Immobilien-Chefs zu denken geben!

In den letzten zwei Wochen wurde die Patrizia-Aktie in sozialen Medien überwiegend neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge deutet darauf hin, dass hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Patrizia-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,5 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 7,3 EUR weicht um 14,12 Prozent von diesem Durchschnitt ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Schlusskurs von 7,85 EUR unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Patrizia-Aktie also ein "Schlecht"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder gab es eine Tendenz zu besonders positiven noch zu besonders negativen Themen in den sozialen Medien. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede. Daher wird auch in diesem Bereich die Bewertung "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Patrizia-Aktie beträgt 77, was auf ein überkauftes Wertpapier hinweist und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 61,74, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Patrizia-Aktie.

In Zusammenfassung zeigt die Auswertung der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse, des Sentiments und des Relative Strength Index, dass die Patrizia-Aktie aktuell eher neutral bewertet wird und in den verschiedenen Bereichen unterschiedliche Ratings erhält.