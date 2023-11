Das sollte den Oroco Resource-Chefs zu denken geben!

Der Aktienkurs der Oroco Resource zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen im Sektor "Materialien" eine Rendite von -67,24 Prozent, was mehr als 57 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -10,54 Prozent, wobei Oroco Resource mit 56,7 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Oroco Resource bei 0,38 CAD und ist damit inzwischen -29,63 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -45,71 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Oroco Resource liegt bei 66,67, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt, da die Situation weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 86, was als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und somit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die Dividende der Oroco Resource liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,82 %) zu einer niedrigeren Bewertung führt, da die Differenz 3,82 Prozentpunkte beträgt. Daraus ergibt sich aktuell die Einstufung als "Schlecht".