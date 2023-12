Das sollte den Ningbo Shanshan-Chefs zu denken geben!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ningbo Shanshan-Aktie weist einen Wert von 83 für die letzten 7 Tage auf, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI einen Wert von 72,54, was ebenfalls auf eine Überkauft-Situation hinweist. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für die Aktie basierend auf dem RSI.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Ningbo Shanshan-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,2 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -8,32 Prozent gefallen. Dies bedeutet eine Underperformance von -21,88 Prozent im Branchenvergleich für Ningbo Shanshan. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors liegt die Aktie um 21,88 Prozent darunter. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ningbo Shanshan-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 14,92 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 12,15 CNH liegt, was einer Abweichung von -18,57 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 13,68 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -11,18 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien für Ningbo Shanshan ist insgesamt neutral. Während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden, führt dies zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich daher eine eher negative Bewertung für die Ningbo Shanshan-Aktie basierend auf den genannten Kriterien.