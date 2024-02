Das sollte den Ningbo Orient Wires, Cables-Chefs zu denken geben!

Die technische Analyse der Ningbo Orient Wires & Cables ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 42,82 CNH, was einer Abweichung von -11,09 Prozent vom aktuellen Kurs (38,07 CNH) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 39,32 CNH zeigt eine Abweichung von -3,18 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen negative Themen über den Wert diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Ningbo Orient Wires & Cables derzeit mit einem Wert von 75,87 überkauft ist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 55, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Insgesamt wird der RSI daher als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -41,57 Prozent erzielt, was 21,84 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -20,92 Prozent, wobei die Ningbo Orient Wires & Cables aktuell 20,65 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.