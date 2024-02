Das sollte den Nexi-Chefs zu denken geben!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Nexi Spa liegt bei 64,29, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 49, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Diskussionen rund um Nexi Spa auf Plattformen der sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen insgesamt überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Unsere Redaktion ist daher der Meinung, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist und die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet wird.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nexi Spa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser liegt aktuell bei 6,92 EUR, was zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" führt. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem ähnlichen Ergebnis, wodurch die Nexi Spa-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Nexi Spa zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine negative Tendenz, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird. Die abnehmende Aufmerksamkeit zu Nexi Spa führt ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.