Das sollte den New Zealand Oil and Gas-Chefs zu denken geben!

Die technische Analyse der New Zealand Oil & Gas-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,36 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,34 AUD weicht somit um -5,56 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,36 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,56 Prozent), was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die New Zealand Oil & Gas-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 100, was bedeutet, dass New Zealand Oil & Gas als überkauft gilt und somit mit "Schlecht" bewertet wird.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen überwiegend negative Meinungen zu New Zealand Oil & Gas geäußert wurden. Die Kommentare waren hauptsächlich neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität stark zugenommen hat, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die New Zealand Oil & Gas-Aktie.