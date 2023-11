Das sollte den New World Department Store China-Chefs zu denken geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Ceres Power":

Die Dividende von New World Department Store China ist im Vergleich zum Aktienkurs negativ, was zu einer Abweichung von -5,5 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen im Multiline-Einzelhandelssektor führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wurde das Unternehmen von Analysten als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger gegenüber den Aktienkursen kann nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der allgemeinen Stimmung beurteilt werden. Untersuchungen auf sozialen Plattformen zeigten neutrale Kommentare und Befunde über New World Department Store China. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einstufung der Aktie führte.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über New World Department Store China in den sozialen Medien. Dies führte zu einer neutralen Bewertung durch die Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von den Anlegern erhält. In diesem Fall wurde über New World Department Store China kaum mehr oder weniger diskutiert als üblich, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte.

Im Rahmen der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dieser Basis wurde festgestellt, dass New World Department Store China mit einem KGV von 220,86 deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt im Multiline-Einzelhandel, was zu einer Überbewertung von 365 Prozent führt. Dies führte zu einer "Schlecht"-Empfehlung für den Titel.