Das sollte den Navidea Biopharmaceuticals-Chefs zu denken geben!

Die technische Analyse der Navidea Biopharmaceuticals zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,0541 USD ein "Schlecht"-Signal darstellt, da er um 50,82 Prozent unter dem GD200 (0,11 USD) liegt. Auch der GD50 von 0,06 USD zeigt mit einem Abstand von -9,83 Prozent ein negatives Signal. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Navidea Biopharmaceuticals 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche erzielte Navidea Biopharmaceuticals in den letzten 12 Monaten eine Performance von -78,6 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 8,87 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -87,47 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag das Unternehmen mit einer Rendite von 95,51 Prozent unter dem Durchschnittswert. Somit erhält Navidea Biopharmaceuticals ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen registriert. Insgesamt erhält Navidea Biopharmaceuticals daher auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.