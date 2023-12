Das sollte den Natural Beauty Bio--Chefs zu denken geben!

Die Stimmung unter den Anlegern von Natural Beauty Bio- in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Fokus standen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Natural Beauty Bio- ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28 auf. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 26,32 für "Persönliche Produkte" liegt die Aktie damit um etwa 10 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer Überbewertung und einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Natural Beauty Bio- derzeit negativ ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,52 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,48 HKD liegt, was einer Abweichung von -7,69 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 0,5 HKD, was einer Abweichung von -4 Prozent entspricht und zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite in Bezug auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 6,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Persönliche Produkte, 6,46) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Natural Beauty Bio- Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung aufgrund der verschiedenen Faktoren, die von Anlegern und Analysten berücksichtigt werden sollten.