Das sollte den Nagarro-Chefs zu denken geben!

Die technische Analyse der Nagarro-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 74,4 EUR 7,37 Prozent unter dem GD200 (80,32 EUR) liegt. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 86,43 EUR, was einem Abstand von -13,92 Prozent entspricht und ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Zusammenfassend wird der Kurs der Nagarro-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die sich in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Nagarro geäußert haben. Acht Tage waren von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten Tagen überwiegen vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält Nagarro auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Nagarro liegt bei 60,32, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist somit "Neutral".

Die Diskussionen in sozialen Medien können das Stimmungsbild für Aktien beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionintensität zeigt sich bei Nagarro eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.