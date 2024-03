Das sollte den Mulberry-Chefs zu denken geben!

In den letzten Wochen konnte bei Mulberry eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen hat. Da bei Mulberry positive Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Mulberry für diese Stufe daher ein "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Mulberry im letzten Jahr eine Rendite von -42,7 Prozent erzielt. Dies liegt 40,61 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt -3,81 Prozent, und Mulberry liegt aktuell 38,89 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Mit einer Dividendenrendite von 0,71 Prozent liegt Mulberry 3,79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4 Prozent. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als ein unrentables Investment mit einer "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse erhält die Mulberry-Aktie ebenfalls schlechte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt um 42,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der um 16,99 Prozent unterschritten wird. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.