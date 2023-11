Das sollte den Miyoshi-Chefs zu denken geben!

Die technische Analyse der Miyoshi-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,02 SGD, während der Kurs der Aktie bei 0,01 SGD liegt, was einer Abweichung von -50 Prozent von diesem Trendsignal entspricht. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,01 SGD, was einer Abweichung von 0 Prozent vom Aktienkurs selbst entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen eine neutrale Stimmungslage festgestellt. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen der Anleger über das Unternehmen Miyoshi. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Rendite von Miyoshi mit -36,84 Prozent mehr als 34 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt. Die "Maschinen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -0,9 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Miyoshi mit 35,94 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Miyoshi derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Maschinen") von 5,45 %. Mit einer Differenz von lediglich 5,45 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.